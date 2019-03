Fest, messe, konsert og revy

Nyheter

Denne helga er det en rekke arrangementer for kulturinteresserte. Melhus revylag hadde premiere på 7224 Humorkanalen torsdag kveld, og fortsetter med forestillinger i rådhussalen fredag og lørdag.

Lørdag er det utstillings- og salgsmesse i forsamlingshuset Berghall på Rognes. Solveig Rogstad i husforeningen forteller at privatpersoner kan vise frem hva de holder på med, og at det blir salg av kaffe noe attåt, sier Rogstad. Om kvelden kan en få med seg «Kaos i Budal» som er en konsert med Snaustrinda Spelemannslag, Knauskoret og Strindens Promenade Orchester. Samme dag er det Vømmølfest på Kotsøy samfunnshus med Vømmølknektan.

Skal skape kaos i Budal – Vi er tre gjenger som spiller forskjellig musikk, så det er nok mange som kan være interesserte i dette, sier Mathis Philipp.

Det tradisjonsrike Magnar Solberg-rennet arrangeres på lørdag, og søndag er det trøndercup-finale og kretsmesterskap. Sokna IL er arrangør.

Røddebasaren holdes på lørdag på Rødde folkehøgskole og det blir opptreden ved Melhus Soul Kids og Livsglede.

Stjernekoret har bygdakveld i Storstua på Lundamo søndag ettermiddag. Koret har 32 gutter og jenter i alderen 6–12 år.

Søndag kveld har Foreningen Norden allsangkveld i Kotsøy samfunnshus for å feire Nordens dag. Arne Ree sørger for tonefølge, og Per Olav Skjevdal forteller om sangene som skal synges.

Melhus Revylag snart på 7224 Humorkanalen Nå er det kort tid igjen før teppet går opp for revylagets fjerde forestilling.