Ekstra trafikkfarlig på Rognes

Nyheter

Hele 30 førere ble tatt for å bryte fartsgrensene. Én fører ble tatt i 96 km/t i 60-sonen, noe som førte til anmeldelse og beslagleggelse av førerkortet. Det ble gitt 29 andre forenklede forelegg for høy fart i laserkontrollen ved Kjellbrua på Rognes. I tillegg ble det også gitt to forenklede forelegg for mobilbruk.