Bilist filmet truende trailersjåfør på E6 på Støren

Onsdag kveld klokka 19.02 ble politiet kontaktet av en bilist på vei sørover på E6 på Støren. Melderen var ikke fornøyd med oppførselen til en trailersjåfør.

- Et vogntog la seg tett opp til bilisten og blinket med langlysene for å gi tegn på at han ville forbi. Melder opplevde dette som ubehagelig, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad ved Gauldal politistasjonsdistrikt til Trønderbladet.

Bilisten slapp etter hvert trailersjåføren forbi. Etter at vogntoget hadde passert bilen stoppet den og begynte å rygge, før den igjen kjørte av gårde.

- En patrulje rykket ut fra Oppdal, men de fikk ikke tak i vogntoget før det tok av til riksvei 3. Men melder filmet hendelsen og sendte videoen til politiet. Vi har tatt kontakt med arbeidsgiveren til sjåføren av vogntoget og følger opp saken, sier Ustad.

