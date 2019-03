Fikk ja på tomtesøknaden fordi hun bor på Gåsbakken

Nyheter

Rådmannen hadde foreslått at søknaden fra Kristine Unsgård på Gåsbakken burde avslås på nytt. Unsgård klaget på at rådmannen hadde avslått en søknad om å fradele 1,5 dekar dyrkamark til boligformål. Hun viste i søknaden til at det er eksisterende privatvei til tomta, og at den ikke vil berøre produktiv skog eller dyrket mark. I søknaden skriver Unsgård også at tiltaket vil bidra til å opprettholde bosettingen i kommunen (Gåsbakken).