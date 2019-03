Nyheter

Politiet opplyser at en enslig bil har kjørt utenfor veien i Buvika, samt at helse og politiet var på tur mot stedet. Hendelsen beskrives som et trafikkuhell.

Kunde ble låst inne i matbutikk på Melhus En uheldig mann rakk ikke å gjøre unna lørdagshandelen før de stengte.