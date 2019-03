I dag starter rettssaken mot drapstiltalt tenåring

Nyheter

I dag mandag starter rettssaken der en 18-åring er tiltalt for å ha drept to andre ungdommer samt for drapsforsøk på den tredje. Den ene drepte var Nasratullah Hashimi som var elev ved Melhus videregående skole.

Ifølge tiltalen slo han Nasratullah Hashimi i hodet med en hammer ni ganger hvorav to slag medførte brudd i kraniet. Dessuten skal han ha stukket Nasratullah Hashimi med kniv i brystet til sammen ti ganger hvorav fire knivstikk gjennom brystveggen. I tiltalen står det at Nasratullah Hashimi døde av skadene han fikk i brystet. Den andre som ble drept var Reza Alizada som også ble slått med hammer og knivstukket.

Den tredje ble også slått med hammer, men han unnslapp ved å rømme fra stedet. Aktor Kaia Strandjord har lagt ned påstand om at 18-åringen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern, og 18-åringen er tiltalt for i psykotisk tilstand å ha foretatt en straffbar handling mandag 17. september i fjor. Bistandsadvokatene har varslet at det kan komme påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.

Alle kom opprinnelig fra Afghanistan og var bosatt i Trondheim.

Både Adresseavisen og NRK har meldt at det blir strenge sikkerhetstiltak under rettssaken som går i Sør-Trøndelag tingrett. Blant tiltakene er sikkerhetskontroll samt at det er innført 18 års aldersgrense for å være til stede i rettssalen.

