Benytter amerikansk ekspert under E6-bygging

Nyheter

I to uker skolerer amerikanske Paulo Napolitano ansatte ved Nye Veiers melhuskontor, og hensikten er å gi de ansatte en praktisk innføring i integrert prosjektleveranse (IPL). Det er første gang i Norge at IPL benyttes for veibygging, og det skal skje i Melhus når Nye Veier bygger E6 mellom Melhus sentrum og Kvål sentrum. Nye Veier har bebudet at byggestarten blir til høsten.