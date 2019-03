Staten gir åtte milliarder kroner gjennom byvekstavtalen

Nyheter

Byvekstavtalen for trondheimsområdet ble underskrevet fredag, og nå er avtalen lagt fram. Den inneholder et sterkt ønske om at flere skal gå, sykle eller reise kollektivt framfor å kjøre bil. Staten vil sette av åtte milliarder kroner, og 3,6 milliarder kroner skal gå med til tiltak langs riksvei eller gang- og sykkelstrekninger med riksveifunksjon til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange. Byvekstavtalen gjelder fra 2019-2029.