Setter GPS på ulven

- Vi skal utstyre rovdyr med en sporingsenhet som gjennom et varslingssystem varsler bonden når rovdyret nærmer seg beitedyrene. Slik kan bonden selv sette inn tiltak for å forhindre rovdyrangrep, for eksempel gjeting, forteller elevene i ungdomsbedriften ved Thora Storm videregående skole i Trondheim i en pressemelding:

- GPS-sendere, med en allerede eksisterende teknologi (Smartbjella), monteres på et halsbånd som festes på rovdyrene, i første omgang ulv. På denne måten vet vi hvor rovdyrene befinner seg til enhver tid. Når rovdyrene nærmer seg beitende utmark, vil den aktuelle bonden automatisk motta en varsling på telefonen.

For å få varslingen til å virke optimalt utløser rovdyret en alarm med høy lyd og blinkende lys, opplyser ungdomsbedriften Sikkert Beite UB hvor Marte Warmdal er daglig leder. De mener GPS-senderne er en løsning som beskytter begge parter og som ikke er uheldig for dyrene.