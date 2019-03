Gåsbakken får gang- og sykkelvei

Nyheter

Melhus kommunestyre har enstemmig vedtatt detaljreguleringsplanen for gang- og sykkelvei langs Nævsvegen på Gåsbakken. Rambøll har på vegne av Melhus kommune utarbeidet en plan for den nye gang- og sykkelveien som var en del av kommunens trafikksikkerhetsplan for 2015–2019. Kommunestyret vedtok i samme møte den nye trafikksikkerhetsplanen.