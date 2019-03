90.000 kroner i bot etter promillekjøring

Nyheter

Melhusmannen hadde 1,24 i promille da han i høy hastighet kjørte i Strandvegen i Melhus. Ifølge tiltalen skjedde det på dagtid 14. november i fjor.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilsto mannen. Ifølge tiltalen kjørte mannen i 40-årene i 96 km/t i 60-sonen i Strandvegen.

Tingretten dømte mannen til to års betinget fengsel mot at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring, 90.000 kroner i bot og tap av førerretten i to år. Hvis han vil ha tilbake førerkortet, må han ta full ny førerprøve. Mannen vedtok dommen.