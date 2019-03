Nesten ingen flyktninger får sosialhjelp

Nyheter

Under kommunestyremøtet ble det klart at flertallet i Melhus kommunestyre vil bosette flere flyktninger enn kommunen er blitt bedt om av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Mot fem stemmer gikk kommunestyret inn for å bosette inntil 30 flyktninger i 2019 og like mange i 2020. Familiegjenforening og selvbosetting (flyktninger som søker om å få bo i Melhus) kommer i tillegg.