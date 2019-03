Milliardinvestering i vente i Melhus

Nyheter

– Møtet ble fullbooket i løpet av to dager. Dette har vi aldre opplevd så lenge næringsforeningen har arrangert møter på og om Melhus. Det er artig at det er så stor interesse, sier Hans Petter Øien Kvam, leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus.