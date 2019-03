Mann i 20-årene dømt etter russevold

Nyheter

En melhusmann i 20-årene er dømt til fengsel og bot etter at han uten forvarsel utøvde vold mot en russ på Tiller. Mannen er også dømt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand to ganger. Den ene gangen hadde han en promille på 0,77 og den andre gangen 1,94. Han hadde ikke førerkort. Dessuten er han dømt for besittelse av hasj. Tiltalte har erkjent straffskyld.