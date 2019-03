Ny leder i Melhus ungdomsråd

Nyheter

– Det å bli leder synes jeg er veldig spennende, og jeg synes det er ekstremt interessant og fint å få være med på å påvirke i saker som gjelder ungdommers hverdag. Jeg synes det er en super mulighet til å være med på å prøve å gjøre Melhus til en plass hvor ungdom trives, forteller Siri Marie Bleke.

16-åringen har nettopp tatt over som leder for Melhus ungdomsråd etter at Maren Grøthe (17) trakk seg siden hun skal satse på valgkamp for Melhus Senterparti. Grøthe er tredjekandidat på valglista, og har vært med i Melhus ungdomsråd i fem år.

Ungdomsrådet har representanter fra de ulike skolene. Bleke går i 10. klasse på Gimse ungdomsskole. Sist tirsdag var ungdomsrådet samlet til møte i Melhus rådhus.

Ungdomsklubben vil ikke være i en bunkers Lundamo ungdomsklubb har bokstavelig stinn brakke, og ungdommene håper på nye lokaler snarest mulig.