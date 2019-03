Nyheter

Da politiet natt til fredag hadde fartskontroll i 100-sonen på E6 på Leinstrand, ble to råkjørere tatt. Politiet melder at den ene mistet førerkortet etter å ha kjørt i 145 km/t, mens den andre fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt 135 km/t.

Sistnevnte fører hadde tidligere på kvelden blitt stoppet og anmeldt for høy fart, og politiet melder at kombinasjonen av to anmeldelser for høy fart førte til førerkortbeslag.