Starter butikk på gården

Nyheter

Organisasjonen Hanen var nylig på besøk på gården på Kvål, og trøndelagsavdelinga hadde lagt årsmøtet sitt til gården. Daglig leder for hovedkontoret for Hanen var også til stede. Under årsmøtet ble Låvbrua selskapslokale og gårdsbutikk tildelt Hanen-merket.