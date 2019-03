Når 1000 nye varer skal inn, må mange ut

Nyheter

- Noen varer må ut for at butikken skal få plass til nyhetene. Det er de varene som kundene ikke har handlet nok av. Et eksempel på en vare som går ut av sortimentet er Coop makrell i tomat på tube, sier butikksjef Vebjørn Skjærvold hos Extra Melhus. Det samme gjelder røde sjokohjerter fra Idun.