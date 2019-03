1 million til Vekst Melhus til kompetanseheving i Melhus og Midtre Gauldal

Nyheter

Pengene er gitt gjennom Kompetansepluss-ordningen, som er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter. Vekst Melhus AS er en arbeidsmarkedsbedrift, opprettet og eid av Melhus kommune. Kompetansehevingen skal bidra til at flere holder seg oppdatert og færre går ut på dato. Vekst Melhus har fått til sammen 1.092.000 kroner fordelt på følgende seks prosjekter i Melhus og Midtre Gauldal: