Tre biler i kollisjon på E6 ved Lundamo

Tre personbiler var onsdag kveld involvert i en kollisjon på E6 ved Løre, like nord for Lundamo sentrum. Det meldte politiet på Twitter klokka 18.15. E6 ble sperret i begge retninger.

Det var tre personer involvert i ulykken, og alle tre ble tatt med i ambulanse for behandling. Den ene av dem satt fastklemt etter ulykken. Det er ikke kjent om de tre er alvorlig skadd.

Politiet opplyser klokka 18.46 at det jobbes med å få åpnet ett kjørefelt for trafikk. Klokka 19.20 kunne de melde at E6 er åpnet igjen i begge retninger.

Hendelsesforløpet til ulykken er uklart, og vil bli etterforsket, opplyser politiet.