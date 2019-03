Menn i Melhus tjener fortsatt mye mer enn kvinner

Nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i landets kommuner. Klikk i kartet eller skriv inn kommunenavnet du ønsker å se lønnstallene fra. Jo mørkere blåfarge, jo større lønnsforskjell er det i kommunen.

Mindre forskjell i Midtre Gauldal

For Melhus viser tallene at årslønna for menn i gjennomsnitt er på 504.600 kroner. Det er 156.100 kroner mer enn kvinner. I Midtre Gauldal er lønnsforskjellen mindre der tjener menn i snitt 125.100 kroner mer enn kvinner. Samtidig er gjennomsnittslønna også lavere i Midtre Gauldal. Den gjennomsnittlige årslønna for menn er her 456.700, mens kvinner må nøye seg med 331.600 kroner.