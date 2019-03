Lav ledighet i Melhus og Midtre Gauldal, og enda lavere i Skaun

Nyheter

Både i Melhus og Midtre Gauldal er ledigheten 2,1 prosent. Det er en økning fra samme tidspunkt i fjor (17 flere ledige i Melhus og sju flere i Midtre Gauldal), men likt med Trondheim og gjennomsnittet for Trøndelag fylke. I Skaun er ledigheten nede på 1,6 prosent, og det er lavere enn i fjor på samme tid, viser nye tall fra NAV Trøndelag.

Arbeidsledigheten i Trøndelag hadde en svak nedgang i februar. Ledigheten går ned i alle aldersgrupper, med unntak av unge under 19 år.

Netto ledighet for fylket er på 2,1 prosent i februar. Bare Oppland og Troms har lavere ledighet. For landet er ledigheten på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 477. Dette gir en bruttoledighet i Trøndelag på 2,7 prosent. For landet ligger bruttoledigheten på 3,1 prosent.

Wanted: Trøndersk ungdom med yrkesfaglig utdannelse!! Kjære foreldre. På vegne av trøndersk næringsliv vil vi med denne kronikken understreke det enorme behovet for fagutdannede, og ikke minst hvilke muligheter yrkesfag gir for de unge videre i yrkeslivet.

Færre ledige i februar

I alt var det 5039 helt ledige og 1438 på tiltak i fylket sist måned. Antall helt ledige er har gått ned med 173 personer, samtidig som antall tiltaksdeltakere har gått ned med 138 personer sammenlignet med februar 2018.

Ledigheten har gått mest ned innenfor bygg og anlegg, og i industrien. Spesielt ingeniør og IKT-fag har stor nedgang, med 33 prosent færre ledige, som tilsvarer 121 personer. Deretter følger industrien med 15 prosent færre ledige, og bygg og anlegg med 12 prosent færre ledige.

– Dette er bransjer som sysselsetter mange, så når de går godt, gir det klare utslag i våre statistikker. Konkret, så bygges det mye i Trøndelag, både vei og bygninger. I tillegg går deler av industrien bra, sier Bente Wold Wigum, direktør for NAV Trøndelag, i en pressemelding.

Flere under 19 år uten jobb

Mens det er en nedgang i alle aldersgrupper over 20 år, er det i februar en økning i ledigheten blant de yngste under 19 år.

– Arbeidsmarkedet trenger kvalifisert arbeidskraft og vi anbefaler sterkt unge å fullføre skole og utdanning, sier Wigum. I mars og april er det søknadsfrister til videregående skole ut og høyere utdanning.