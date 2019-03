- Kan være vanskelig å sette ned foten i vennegjengen

Nyheter

Hele 20 prosent av unge mellom 18 og 29 år svarer "nei" eller "vet ikke" på spørsmål om de ville stoppet en promillekjører. Det viser en undersøkelse fra Frende Forsikring. Totalt 16 prosent av de mer enn 1000 spurte svarer det samme, uavhengig av aldersgruppe, opplyser forsikringsselskapet i en pressemelding.

- Hvis opp mot 20 prosent ikke ville prøvd å hindre en som er påvirket av alkohol fra å kjøre bil er det bekymringsfullt, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen.

Imidlertid viser erfaring fra politiet at fra de rundt 10.000 sakene politiet avdekker hvert år, så kommer halvparten etter varsel fra publikum, opplyser Karlsen.

Vanskelig å si ifra

- Det krever mot å stå opp og si ifra. Du skal være trygg på deg selv for å gjøre det, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

- Spesielt blant yngre kan det kanskje være vanskelig å sette ned foten i vennegjengen. Men det kan koste menneskeliv å ikke si ifra. Vi kan ikke leve med slike tall, sier Ytre-Hauge.

- Vår erfaring er at det er svært negative holdninger til fyllekjøring i Norge. Det er sosialt stigmatiserende og jeg ville forventet at flere hadde svart "ja" på spørsmålet, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Hun er generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, en frivillig organisasjon som arbeider mot rus i trafikken og for økt trafikksikkerhet.

Reaksjoner fra venner

- Det kan være flere grunner til at folk oppgir at de ikke vet om de ville grepet inn. Redsel for en aggressiv reaksjon fra promillekjøreren, redsel for å bli stemplet som en angiver eller få problemer i gjengen i etterkant kan være noen. Jeg håper likevel de ville meldt ifra hvis de var i en reell situasjon, sier Fjellvang Kristoffersen.

En veikantundersøkelse utført i 2016/17 av Seksjon for rusmiddelforskning ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med UP, viste at 0,2 prosent av kontrollerte førere hadde en promille på mer enn 0,2.

- Basert på dette kan vi anta at det hver dag kjøres mer enn 200.000 kilometer med personbil, der føreren er alkoholpåvirket, sier Runar Karlsen i UP.

Tall fra politiet viser at det ble registrert 9591 anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2018. Det er på samme nivå som de siste fire årene. UP avdekker stadig flere rusførere, og flere som er påvirket av annen rus enn alkohol, noe som skyldes økt satsning i kombinasjon med økt bruk av analyseinstrument for å avdekke annen rus enn alkohol.

