Her er du nesten garantert lærlingeplass eller sommerjobb i studietida

Fredag var siste frist for å være med på hovedopptaket til videregående skoler til høsten.

Rektor på Øya videregående skole, Ole Jørgen Stevik sier han er godt fornøyd med årets søkertall.

Som vanlig har han fulgt spent med på utvikling etter hvert som søknadene har strømmet på. Skolen langs E6 på Kvål har utvidet jevnt og trutt i takt med økt elevsøkning.

Flere på naturbruk

- Særlig søkertallene på naturbruk har i lang tid pekt oppover, og vi har nå søkt utdanningsdirektoratet om tillatelse til å ta inn flere elever på naturbruk, sier Stevik i en pressemelding fra skolen.

På vegne av Øya videregående skole mottok han nylig Melhus kommunes næringspris.

Nesten garantert jobb

To elever som alt har søkt skoleplass neste år er Tiril Stubsjøen Mo, fra Korsvegen og Emma Skjøstad, fra Fremo. De har begge søkt anleggsgartnerlinja ved Øya vgs.

Faglærer Hans Byfuglien fra Hovin sier at anleggsgartnerfaget er godt egnet for ungdom som vil gjøre noe konkret og utdanne seg til et yrke.

- Mange velger også å ta studiekompetanse i tillegg. Bransjen skriker etter folk, så her er du nesten garantert lærlingeplass eller sommerjobb i studietiden smiler han.

Til topps i Norge

Også byggfagslærer Arnstein Sugustad går langt i å love lærlingeplass til sine elever.

- På Øya vgs får elevene jobbe med reelle byggprosjekter på skolens område og vi får svært god tilbakemelding fra bedriftene som henter lærlinger hos oss.

Sist år gikk ei av de også til topps i en landskonkurranse for lærlinger, forteller han.