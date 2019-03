MDG sprakk på første møte

Nyheter

- Foreløpig er det høy takhøyde i MDG. Noen vil drive Venstre-politikk ennå. Derfor er det delt når vi stemmer, sa Eirik Engan fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) under kommunestyremøtet i Melhus tirsdag kveld.

Saken gjaldt Gaula natursenter, og det var uenighet igjen om Melhus skal bidra økonomisk til senteret. Anne Sørtømme (SV) foreslo at Melhus kommunestyre skulle si nei til videre samarbeid om Gaula natursenter som finansieres blant annet med bidrag fra Melhus,Midtre Gauldal og Holtålen. Sørtømme (SV) mente at pengene Melhus gir, heller kan kanaliseres til annet næringsarbeid. Det var Eirik Engan (MDG) ikke enig i.

- Natursenterets eksistens må vi slå ring om. Jeg mener at de gjør mye bra arbeid som for eksempel å ta vare på sjøørretstammen, sa Engan.

Jan Frode Hatlen (V) bytter parti med øyeblikkelig virkning Venstremannen ble stående uten et parti i ryggen, og har gått over til Miljøpartiet De Grønne.

MDG har nettopp økt fra én til to representanter i kommunestyret,og kan rapportere om medlemsvekst. Jan Frode Hatlen har som tidligere omtalt gått over fra Venstre til MDG med øyeblikkelig virkning. Venstre har mistet nesten alle medlemmene sine, og Trøndelag Venstre håper folkemøtet onsdag kveld kan redde valglista foran kommende valg.

Hatlen satte seg ifølge han selv, av gammel vane på plassen han har pleid å ha i kommunestyret. Dermed kom SV mellom Hatlen og Engan. Under avstemninga om Gaula natursenter stemte Hatlen sammen med SV og de seks andre som var imot å gi støtte til natursenteret, mens Engan stemte sammen med resten slik at det ble flertall for fortsatt samarbeidsavtale med Gaula natursenter.

Trønderbladet kommer med en fyldigere omtale av saken om Gaula natursenter.