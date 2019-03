Henter Abid Raja til Melhus for å få valgliste for Melhus Venstre

Nyheter

Onsdag holder Trøndelag Venstre folkemøte i Melhus med stortingsrepresentant Abid Raja i håp om at det kan føre til at Melhus får valgliste for Venstre ved kommunevalget til høsten. Som tidligere omtalt har Melhus Venstre kollapset, og både dagens kommunestyrerepresentant og lokallagslederen har meldt seg ut av partiet. Lokallagsleder Anders Rofstad meldte seg ut uten at Jan Frode Hatlen som sitter som kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem, visste om det før Trønderbladet fortalte ham det.