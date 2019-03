Nyheter

Under en atferdskontroll UP mandag hadde på E6 på Ler, ble 10 kontrollert. Ifølge meldinga fra politiet ble en bøtelagt for ikke å ha brukt bilbelte.

Altfor fort på Lundamo igjen UP-kontrollen viser at folk fortsatt trykker for hardt på gasspedalen når de skal passere ulykkesbelastede Lundamo.