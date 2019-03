Kjørte 130 km/t på Lundamo

Nyheter

En 20-åring er dømt til 16 dagers fengsel etter å ha kjørt 130 km/t på E6 på Lundamo. Sør-Trøndelag tingrett har også fradømt mannen retten til å kjøre bil på 21 måneder, og han må ta førerkortet på nytt dersom han vil kjøre bil igjen. Da saken var oppe i tingretten, tilsto mannen råkjøringa og han vedtok dommen. Dersom han ikke hadde tatt tilståelsessak, ville retten ha dømt ham til 24 dagers fengsel.

Det var om natta 23. juli i fjor at det gikk svært fort unna da 20-åringen kjørte på E6. Han kjørte 130 km/t i 70-sona og bremset ned til 110 km/t i 50-sona.

Retten peker på at kjøring i så høye hastigheter medfører fare for at liv lett går tapt om det feilmanøvres. I domspapirene heter det at selv om det ikke oppsto konkrete faresituasjoner, mener retten at siktedes forbikjøring ble foretatt med høyere hastighet enn nødvendig. Retten viser også til at politiet i anmeldelsen har skrevet at sjåføren måtte over i motsatt kjørefelt i en venstresving ved Circle K Lundamo i Lundamo sentrum for å kunne opprettholde farten.