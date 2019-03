Nyheter

Bilister i 70-sonen ble kontrollert i løpet av nesten tre timer fra klokka 9.30 søndag. Det ble skrevet ut fem forenklede forelegg, og den som hadde størst hastighet var nær ved å få en strengere reaksjon fra politiet. Vedkommende kjørte i 95 kilometer i timen.

Under kontrollen ble det tatt promilletest av en sjåfør, som politiet mistebkte for ruskjøring. Mannen i 40-åra blåste rødt, men promillenivået var såpass lågt at han ble bedt om å vente litt, før han kunne kjøre videre.