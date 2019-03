Stor glede i Vassfjellet over mer snø

Nyheter

Mer snø er en stor glede for dem som vil ut på ski. Det begynte å bli lite i Melhus-området, mens skiføret holdt i høgereliggende områder.

I skisenteret i Vassfjellet er gleden stor over snøen som kom fredag og lørdag.

God blaut snø

– Vi har fått 30 centimeter god blaut snø, og det er vi veldig glade for. Nå skal det bli kaldt i fjorten dager, så forholdene er berget fram til påske, sier driftsleder Per Eyvind Tellugen i Vassfjellet vinterpark.

Det begynte å bli barflekker i løypene, og litt is over kulene.

– Vi har hatt ordentlig sommer nå i to uker. Vi hadde to-tre barflekker som vi måtte merke. Men drifta sto aldri i fare. Kunstsnøen er ganske seig, så vi ville ha berget ei stund til med den, forklarer Tellugen.

Sterk vekst

Vassfjellet vinterpark har hatt stor vekst i besøket. Fra 60.000 gjester i fjor, til et anslag på 110.000 i år.

– Vi har hatt en ny giv, etter nye eiere, oppdateringer på snøanlegget, oppussing av kroa og rimeligere priser, sier Tellugen.

Skisenteret planlegger flere investeringer når det gjelder snøproduksjon og lys. En stolheis er også under planlegging, som kan komme i drift tidligst om to år. Den vil bli 1.500 meter lang, og gå til under den bratteste lia opp til fjellryggen av Vassfjellet.

Det kommer mer snø

– Vi kjører alle heisene i dag, men det blåser litt på toppen, sa Tellugen til Trønderbladet lørdag klokka 11.30.

Lørdag startet med regn og sludd i nedre deler av Gauldalen. Værmeldingene fra Meteorologisk institutt viser at temperaturene vil synke, og at det vil komme tre til fem centimeter snø i løpet av lørdag. På søndag vil gradestokken også holde seg så vidt under null, men snøfallet blir noe mindre på søndag.