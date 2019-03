Nyheter

Lørdag formiddag ble en bilfører på E39 mellom Orkanger og Klett bøtelagt for å bruke et påkjøringfelt til forbikjøring, der vedkommende passerte bilen foran på høyre side. Sjåføren var også over ei heltrukken sperrelinje, opplyser politiet. Det var en patrulje på stedet som observerte kjøringa, og stoppet sjåføren, som passerte Børsa på tur østover mot Buvika.