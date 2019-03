Klart for oppstart med utbygging av fiber til Gåsbakken

Nyheter

- Det er gledelig å melde at antallet kontrakter i det aktuelle området er nådd. Dette sikrer at det vil bli utbygging, sier Pål M. Dahlø etter et drøftingsmøte med NTE som er utbygger på Gåsbakken. Dahlø leder fylkeskommunens satsing på utbygging av nett til alle husstander i fylket.