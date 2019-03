Snur ryggen til Ap-lista

Nyheter

Førsteutkastet til valgliste for Melhus Arbeiderparti er sendt ut fra nominasjonskomiteen, og den viser at det er svært få fra Hovin og Hølonda. Kun én person fra Hovin er blant de 40 navnene mens det er kun to fra Korsvegen. Ingen av disse tre er personer som har sittet i kommunestyret. Flesteparten av kandidatene på lista er fra Melhus sentrum.