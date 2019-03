Rekordvarm februar i fem fylker

Nyheter

I alt fem fylker satte varmerekord i februar – Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland. Den nye fylkesrekorden for Aust-Agder ble satt i Landvik i Grimstad 26. februar og lyder på 18,7 grader. I Rogaland er den nye rekorden 14,2 grader, i Hordaland 15,7, i Sogn og Fjordane 15,5 og i Oppland 13,3 grader.

Kulda slipper ikke taket I morges ble det målt nesten 20 minusgrader på Kotsøy.

Lite nedbør i Trøndelag

Månedstemperaturen for hele landet lå 3,5 grader over normalen. Måneden er blant de 15 til 20 varmeste i en serie som går tilbake til år 1900, melder Meteorologisk institutt i sin oppsummering for februar.

Relativt varmest var det på Østlandet, Sørlandet, og i fjellet i Sør-Norge, med 5 til 6 grader over normalen. Et par målestasjoner i Troms og Finnmark lå nær normalen. Månedsnedbøren var 150 prosent av normalen. Noen stasjoner i Nordland og Troms fikk om lag tre ganger av den normale nedbøren. Et par stasjoner nord på Østlandet og i Trøndelag fikk under 50 prosent av normalen.

37,7 graders forskjell i Trøndelag

I Trøndelag ble den høyeste temperaturen i februar målt på Sandstad på Hitra. 23. februar var det 12,9 grader der. Laveste temperatur i Trøndelag i februar var det i Kjevlia i Snåsa 5. februar med -24,8 grader. Mest nedbør i februar fikk Liafoss i Nærøy med sine 201 milimeter nedbør. Minst nedbør fikk Drivdalen i Oppdal med kun 12 milimeter.