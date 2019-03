Politiet advarer mot ny svindelrunde

Nyheter

- Ny runde med svindelforsøk, skriver politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu på sin Facebook-side.

Svindelen går utpå at folk får tilsendt ei melding om en pakke. Denne pakken skal ifølge meldinga ikke ha blitt sendt fordi det mangler 5 eller 10 kroner, og at dette må betales før pakken utleveres.

Advarselen fra politiet går ut på at en ikke må klikke på lenka som følger med, og at dersom en gjør det, risikerer en at kontoen tappes fra utlandet. Rådet fra politiet til dem som har blitt svindlet er at en går inn i nettbanken, aktiviterer regionsperren og tar kontakt med banken for å få råd.