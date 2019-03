Nyheter

Politiet melder at det ble skrevet ut sju forenklede forelegg under en laserkontroll UP i dag fredag hadde på E6 på Lundamo.

Høyeste hastighet i 70-sona var 86 km/t.

17 nye bøter på fylkesveg 30 Til sammen er det delt ut 46 bøter på tre dager.