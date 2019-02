Nyheter

Politiet ble varslet klokka 20.30 onsdag kveld etter at to biler hadde kollidert med ei seng på E6 mellom Klett og Melhus. Dette skjedde i sørgående felt. En politipatrulje kom til stedet, og der var også eieren av senga, som kom tilbake etter å ha oppdaget at lasten var borte. Sjåføren er bosatt i Melhus, og vil bli anmeldt for dårlig sikring av last.