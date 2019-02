Klage på fortetting på Støren fører ikke frem

Nyheter

Midtre Gauldal kommune har vedtatt en reguleringsplan for områdene Soknes og Kalvtrøa på Støren, hvor det legges opp til en fortettet boligbebyggelse. Blant annet har naboene til Kalvtrøa påklaget planen, blant annet på grunn av ulempene fortettingen påfører dem og deres boligeiendom. De har også klaget på at de ikke har blitt løpende orientert om saken. Fylkesmannen har etter en gjennomgang av klagen og kommunens behandling ikke funnet grunnlag for å ta klagen til følge.