Se hva som mangler på Kvålsbrua

Onsdag står Kvålsbrua i samme drakt som for ett år siden. Nå er det verken sperreskilt, lysregulering eller påkjørt bjelke. Reparasjonen av Kvålsbrua er fullført, og den er dermed åpen for fri ferdsel.

Kvålsbrua skal endelig repareres Etter flere tidligere lovnader mener Statens vegvesen at det nå ligger an til reparasjon av Kvålsbrua.

Det var i mars i fjor at Kvålsbrua ble påkjørt av en containerbil fra Envina, og påkjørselen førte til at en bjelke på vestsida ble så skadet at den måtte byttes ut. En av dem som har ergret seg over at det har tatt lang tid å reparere brua, er Mikal Kvaal (H). Kvaal som er leder for komite for teknikk og miljø synes det er uforståelig at det skal gå ett år før brua er reparert når det finnes lokale firma som kan ta jobben.

Kvålsbrua, enda ikke ferdig! Vi kan ikke ha det slik i et moderne samfunn at det skal ta et år å skifte ut en bjelke i ei bru.