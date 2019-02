Nominasjonslista fra Midtre Gauldal Arbeiderparti

Nyheter

Etter at tidligere ordfører Erling Lenvik trakk seg fra politikken i fjor, var det Aina Bogen som rykket opp som førstekandidat, men hun ønsker ikke å være partiets ordførerkandidat. I november kunne Trønderbladet melde at Trude Heggdal hadde takket ja til å stille som ordførerkandidat, og nå er også resten av lista klar. Heggdal er for mange kjent som daglig leder ved Midtre Gauldal Frivilligsentral.