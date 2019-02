Vant kampen om topplassen i Melhus Arbeiderparti

Nyheter

Per Olav Skurdal Hopsø er nettopp valgt til ordførerkandidat for Melhus Arbeiderparti. 82 stemte for Per Olav Skurdal Hopsø (33) mens 75 stemte for Gunnar Krogstad (58). Nominasjonsmøtet ble holdt tirsdag kveld i Flå samfunnshus, og var godt besøkt. 157 avla stemme, og det var skriftlig votering. Melhus Arbeiderparti har 276 medlemmer mens AUF har 119.

Som varaordførerkandidat valgte flertallet Anja Sterten (45).

Ingen benkeforslag ble satt fram, og Pernille Wahlberg som ble valgt til ordførerkandidat under det første nominasjonsmøtet der 41 var til stede, ble ikke nevnt i debatten som mulig kandidat.

Partileder Einar Gimse-Syrstad sa til slutt i debatten at han forventer at det nå blir ro i partiet, og at alle står på i valgkampen.

Dette var det andre nominasjonsmøtet i Melhus Arbeiderparti. Det første var i slutten av november i Folkets Hus på Kvål. Mens en enstemmig nominasjonskomite hadde lagt fram forslag om at Gunnar Krogstad skulle få fornyet tillit som ordførerkandidat, var det andrekandidaten Pernille Wahlberg som ble valgt etter at Ingunn Nervik Isaksen satte fram benkeforslag. 21 stemte for Wahlberg mens 17 stemte for Krogstad.

Vrakinga av sittende ordfører skapte voldsomme reaksjoner, og 12 trakk seg fra lista.

Partiet satt igjen med så få at styret i Melhus Arbeiderparti bestemte seg for å kalle inn til medlemsmøte for å høre om det skulle startes ny nominasjonsrunde.

Et flertall under medlemsmøtet vedtok at det skulle kalles inn til ekstraordinært årsmøte med tanke på ny nominasjon, og under det ekstraordinære årsmøtet ble det flertall for dette.

Per Olav Skurdal Hopsø sto på 31. plass på det første listeforslaget, og ble spurt av Anne Grethe Tevik (leder i den første nominasjonskomiteen) om han ville være ordførerkandidat. Den gang svarte Skurdal Hopsø nei, men ble igjen spurt av partimedlemmer. Da fem av sju lag i den nye nominasjonskomiteen ønsket å ha ham på topp, sa han ja til å stille som ordførerkandidat. Ingen av lagene ønsket Pernille Wahlberg som ordførerkandidat eller som varaordførerkandidat.

Resten av lista skal vedtas under nominasjonsmøtet 21. mars. Fristen for å levere listeforslag er 31. mars.

Melhus Ap har fått mange nye medlemmer Siden nominasjonsstriden i slutten av november, har medlemstallet i Melhus Ap økt kraftig.