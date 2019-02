Smekkfullt på nominasjonsmøtet til Melhus Arbeiderparti

Nyheter

Tirsdag kveld skal det avgjøres hvem som blir Melhus Arbeiderpartis ordførerkandidat. Som tidligere omtalt har den andre nominasjonskomiteen ei delt innstilling. Flertallet vil ha Per Olav Skurdal Hopsø (33) mens mindretallet vil ha sittende ordfører Gunnar Krogstad.

157 stemmeberettigede har møtt opp i Flå samfunnshus. Partileder Einar Gimse-Syrstad er meget godt fornøyd med oppmøtet, og Han forteller til Trønderbladet at Melhus Arbeiderparti har 276 medlemmer mens 119 er i AUF.

Gimse-Syrstad opplyser under møtet at det blir skriftlig votering siden det er en delt innstilling fra nominasjonskomiteen.

I tillegg skal nominasjonsmøtet velge varaordførerkandidat, og her er det også delt innstilling. De to foreslåtte er Anja Sterten (45) og Marit Leer Øyaas (49).

Bente Estenstad er leder for nominasjonskomiteen, og la fram argumenter for hvorfor Gunnar Krogstad (58) burde velges, mens Jørn Ove Moen presenterte argumenter for Per Olav Skurdal Hopsø (33). Moen er ett av medlemmene i nominasjonskomiteen, og er en del av flertallet i komiteen.

Mange har tatt ordet i debatten om ordførerkandidatene.

