Mer enn 4200 porsjoner med mat reddet fra søpla i Melhus

Nyheter

Og innbyggerne i Melhus er flittige matreddere – til sammen har de nå reddet over 4250 porsjoner med mat fra å ende opp som matsvinn, forteller Hanne Johansen i Too Good To Go.

I folks mager

- Ingen ønsker å kaste mat. Men å beregne hvor mye mat man kommer til å selge i løpet av dagen er en utfordring når man driver et bakeri eller et annet type spisested. Derfor er vi veldig glade for at flere spisesteder i Melhus bruker appen vår som et verktøy i kampen mot matsvinn, slik at det som måtte være til overs på slutten av dagen ender opp i folks mager og ikke i søpla, sier Hanne Johansen, matredder og kommunikasjonsmedarbeider i en pressemelding fra Too Good To Go.

Håper på flere

- Vi håper at enda flere steder i Melhus og omegn vil redde mat med oss fremover. Konseptet passer ikke bare for bakerier og kaféer - alt fra matbutikker til kiosker og hoteller bruker appen vår for å unngå å måtte kaste overskuddsmat, sier Hanne Johansen:

- Det er veldig imponerende å se hvor mye mat som reddes gjennom appen, både i Melhus og ellers i landet. Vi opplever at folk synes det er stas å få være med på å redusere matsvinn og gjøre noe positivt for miljøet, og det er utrolig kult. I Norge kaster vi minst 385.000 tonn mat i året, og på verdensbasis ender rundt en tredjedel av maten som produseres opp som matsvinn. Dette er skremmende høye tall som vi i Too Good To Go ønsker å gjøre noe med. Matproduksjon er ressurskrevende, og når så mye mat kastes blir dette et enormt miljøproblem. I tillegg er det helt meningsløst at så mye mat kastes når mange mennesker ikke har nok mat, sier Johansen.

Mindre matsvinn

Too Good To Go er en brukervennlig app som bidrar til å redusere matsvinn. Gjennom appen kan matbutikker og serveringssteder forhindre at dagsfersk mat og dagligvarer med kort holdbarhet havner i søpla. Forundringsporsjoner med overskuddsmat til redusert pris legges ut i appen, hvor de så forhåndsbetales av matreddere og hentes til tiden som oppgis av spisestedet.

- Too Good To Go er rett og slett en vinn-vinn-vinn-løsning: For spisesteder som slipper å kaste mat, for forbrukere som vil sikre seg god og billig mat, og ikke minst for miljøet, slår Hanne Johansen fast.

Gjennom appen reddes det på landsbasis opp mot 4000 måltider fra søpla hver dag. Siden lansering i januar 2016 har over 1,5 millioner måltider blitt reddet. Over 600.000 nordmenn har lastet ned appen, og rundt 1200 spisesteder er med så langt.