Maner til ro i Arbeiderpartiet

Nyheter

- En del vil ikke være fornøyd. Jeg ber om at vi som parti, samler oss om den ordførerkandidaten som blir valgt. Jeg har også en forventning om at vi den 21. mars om å se kandidater fra hvert tettsted og forventer at hvert lokallag engasjerer seg, sa partileder Einar Gimse-Syrstad under det svært godt besøkte nominasjonsmøtet i Melhus Arbeiderparti tirsdag kveld.