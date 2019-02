Etterlyser statlig innsats for «dødsveien»

Nyheter

– Det er forferdelig at det skjer så mange ulykker, og det er bra at Mikal Kvaal og Svein Evjen engasjerer seg. Men Kvaal og Evjen burde brukt ressursene sine på å ha kontakt med regjeringa, og Høyre er rette partiet for dette. Det er en ting som kan få bort dødsveien, og det er å få bygd ny vei, sier Sigmund Gråbak (Melhuslista).