Melhus kan få 60 nye flyktninger de to neste årene

Intregrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har bedt Melhus kommune bosette 22 flyktninger i år, og rådmannen har foreslått at kommunen kan ta imot enda flere siden det kommunale apparatet er dimensjonert for et slikt mottak. Totalt ønsker IMDI at kommunene bosetter 5350 flyktninger hvorav 150 enslige mindreårige.