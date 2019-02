Fyllekjørte langs Ånøya

Nyheter

En mann i midten av 20-årene er dømt til betinget fengsel, ei bot på 30.000 kroner og tap av førerrett i 18 måneder etter at Sør-Trøndelag tingrett dømte ham for promillekjøring på fylkesveg 708. Mannen erklærte seg ikke skyldig da saken nylig var oppe i tingretten.

Ifølge rettspapirene møttes tiltalte og tre andre sankthansaften i fjor på et gårdsbruk ved innsjøen Ånøya som er i Skaun og Melhus, før de dro på konsert med bandet Sie Gubba. Under konserten som var i Stjørdal, ble tiltalte påspandert øl. Etter festen dro de tilbake til gårdsbruket, og en av vennene var sjåfør. Tre av de fire så for seg at de ville få overnatte på gårdsbruket, men på grunn av høylytt snakk ble de bedt om å forlate gården. Eieren av bilen sov i passasjersetet mens en annen sov i baksetet. Tiltalte klarte å starte bilen selv om nøkkelen lå i lomma til bilens eier, og kjørte et par kilometer fram til han kjente seg sliten. Da stoppet han ved en campingplass, og tiltalte gikk sammen med bilens eier ned til vannkanten der de fortsatte å drikke. En av campingplassens eier våknet og varslet politiet klokka 06.50. Politiet ankom og tok med seg bilens eier og tiltalte som begge ble testet for påvirkning i form av utåndingsprøve. Ifølge domspapirene hadde tiltalte en promille klokka 09.41 på 1,64 mens bilens eier hadde en promille på 0,54.

Tingretten kom fram til at tiltalte må ha vært påvirket da han kjørte på fylkesveien langs Ånøya, og festet ikke lit til at han skulle ha rukket å drikke ei flaske vodka og 12 flasker øl i løpet av en drøy time etter kjøreturen. Derimot mener tingretten at det burde ha vært tatt flere prøver for å sjekke om promillen var økende eller synkende, og valgte å anta at promillen må ha vært nærmere 0,5 enn 1,2 under kjøreturen. Videre mener tingretten at det skal legges vekt på at det var en relativt kort kjøretur og lite trafikk siden det var søndag morgen.