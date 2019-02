Begrensede muligheter i Lysgården

Nyheter

Dette kan man lese i innkallingen til kommunestyremøtet 28. februar. Her står det at Lysgården driver sin virksomhet midlertidig i Engan med redusert drift, samt at det er fire til sju personer i hver arbeidsgruppe i trange rom. Vev-, snekker- og vedarbeid er aktiviteter som er satt på vent på grunn av lokalitetene. Dette gjør at det er begrensede muligheter for å drive aktivitet for dem som har behov for mer kroppsarbeid.

Siden behovet ble meldt inn har det vært arbeidet med å etablere tilbud om arbeidspraksis i lokale bedrifter, men det har ikke lyktes å få til et tilstrekkelig tilbud.

Lokaler og bemanning

Videre står det at det er behov for arbeidsaktivitet man ikke klarer å få til innenfor de lokaler som finnes og med den bemanning Lysgården har per i dag. Lysgården verksted er bemannet med 3,56 årsverk vernepleiere og fagarbeidere, i tillegg har leder delt stilling med 0,3 årsverk i miljøet og 0,7 årsverk administrativt.

Formannskapet har allerede vedtatt at relevant tilbud må opprettes i forhold til 2 til 4 brukere innenfor rammeområde 3 for Kultur, fritid og voksenopplæring, samt at utgiftene inntil cirka 750.000 kroner dekkes innenfor dette rammeområdet.

Saken skal opp i kommunestyremøtet 28. februar.