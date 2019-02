Brøytebilen var ute for å ta seg av det glatte føret

Nyheter

For noen dager siden skrev Trønderbladet om at byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen som var flau over at fylkesveg 708, fylkesvegen mellom Hølonda og Kvål (Bennavegen) og fylkesvegen mellom Gåsbakken og Hovin (Tømmesdalsvegen) ikke var strødd da det ble kraftig væromslag.