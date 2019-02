Basseng må stenge på grunn av vannlekkasje

Nyheter

Bassenget på Lundamo er stengt på kveldstid , og vil ifølge Melhus kommune holde stengt fram til midten av mars.

- Det har oppstått vannlekkasje under gulvet i dusjen, i tillegg er det problemer med en varmeveksler for bassengvannet, som gjør at vi må utføre nødvendige reparasjoner, opplyser kommunen.

I fjor ble Buen bad stengt på grunn av skader på det innvendige taket, og bassenget på Korsvegen ble stengt fra starten av året. For en tid tilbake var Gimse svømmehall langvarig stengt på grunn av reparasjoner.

